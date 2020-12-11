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Aktüel Eskişehir'de 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi
Aktüel

Eskişehir'de 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi

Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:17:54 -
Eskişehir'de 1000 yıllık olduğu düşünülen İncil ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S, Y.C.Ö. ve S.Ç'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi.

Şüphelileri takibe alan ekipler 3 şüpheliyi Sivrihisar ilçesindeki bir dinlenme istasyonunda, şüphelilere öncülük yapan A.H, A.Y. ve M.Ç'yi ise başka bir araçta gözaltına aldı.

Zanlılarla birlikte 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 kolye, 2 tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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