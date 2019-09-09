Eskişehir Zincirlikuyu TOKİ kat daire kuraları ne zaman çekilecek?

2019 TOKİ projesi kapsamında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde inşaa edilecek TOKİ Eskişehir Tepebaşı 2019 konutlarında son durum ne? TOKİ Eskişehir Tepebaşı 2019 projesi kurası ne zaman çekilecek? Eskişehir Tepebaşı Zincirlikuyu konut taksit ödemeleri ne zaman, ödemeler konut teslim tarihininden sonra mı yapılacak?

Eskişehir TOKİ Zincirlikuyu kat daire kuraları ne zaman çekilecek?

"Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır."

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Eskişehir Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi 500 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek;

2+1 nitelikli 375 adet, brüt 75,00 m2

3+1 nitelikli 125 adet, brüt 110,00 m2

Konutlar için, T. Halk Bankası A.Ş.’nin Eskişehir İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur

Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.