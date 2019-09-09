0553 313 94 23

Eskişehir Zincirlikuyu TOKİ kat daire kuraları ne zaman çekilecek?

2019 TOKİ projesi kapsamında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde inşaa edilecek TOKİ Eskişehir Tepebaşı 2019 konutlarında son durum ne? TOKİ Eskişehir Tepebaşı 2019 projesi kurası ne zaman çekilecek? Eskişehir Tepebaşı Zincirlikuyu konut taksit ödemeleri ne zaman, ödemeler konut teslim tarihininden sonra mı yapılacak?

09 Eylül 2019 Pazartesi 19:38
Eskişehir Zincirlikuyu TOKİ kat daire kuraları ne zaman çekilecek?

2019 TOKİ projesi kapsamında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde inşaa edilecek TOKİ Eskişehir Tepebaşı 2019 konutlarında son durum ne? TOKİ Eskişehir Tepebaşı 2019 projesi kurası ne zaman çekilecek? Eskişehir Tepebaşı Zincirlikuyu konut taksit ödemeleri ne zaman, ödemeler konut teslim tarihininden sonra mı yapılacak? 

Eskişehir TOKİ Zincirlikuyu kat daire kuraları ne zaman çekilecek?

 "Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır."

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Eskişehir Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi 500 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek;

2+1 nitelikli 375 adet, brüt 75,00 m2

3+1 nitelikli 125 adet, brüt 110,00 m2

Konutlar için, T. Halk Bankası A.Ş.’nin Eskişehir İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur

Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 19:38
  1. Eskişehir TOKİ Zincirlikuyu kat daire kuraları ne zaman çekilecek?
  2. TOKİ Eskişehir Tepebaşı 2019 konutlarında son durum ne?
  3. TOKİ Eskişehir Tepebaşı 2019 projesi kurası ne zaman çekilecek?
  4. Eskişehir Tepebaşı Zincirlikuyu konut taksit ödemeleri ne zaman
  5. Eskişehir Tepebaşı Zincirlikuyu konut taksit ödemeleri teslim tarihinden sonra mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    1. 'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    2. Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık..
    3. Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi..
    4. Şilespor rakibini gol yağmuruna tuttu
    5. Telabyad’ta teröristler görüntü..
    6. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    7. Avrupa borsaları karışık seyirle..
    8. Kaymakam Coşkun Çağıllı Köyünde..
    9. Alanyaspor’da Fenerbahçe maçı..
    10. Eskişehir Zincirlikuyu TOKİ kat daire..
    11. Bakan Albayrak’tan ABD açıklaması
    12. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    13. Edremit’te Hüseyin Turan müzik..
    14. "Futbolda şike kumpası" davasının..
    15. CHP’li büyükşehir belediye başkanları..
    16. RP eski Milletvekili Hasan Hüseyin..
    17. Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Fen..
    19. CHP’li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek
    20. Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir..
    22. Edremit’te Yılmaz Akpınar Kültür Evi..
    23. Çekiçle yaralanan caretta carettanın..
    24. Okul çağında beslenme nasıl olmalı?
    25. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine..
    26. Edremit Belediyesi’nden toplu sünnet..
    27. Temel Karamollaoğlu: Ne olursa olsun...
    28. Taşlıçay’da Kerbela şehitleri anıldı
    29. "Teröre karşı tek yürek olalım"
    30. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!