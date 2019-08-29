Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 7’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı, 5 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki gün Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 7’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartı, 5 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli İstanbul ve Bursa’da toplam 18 adrese eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi. Gerçekleşen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan toplam 14 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden K.İ., M.K., H.D., A.Ü., K.İ., E.Ö. ve O.K.D. tutuklandı. Diğer 7 şüpheliden 2’si adli kontrolle, 5 ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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