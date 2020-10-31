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Aktüel Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Aktüel

Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ile Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:03:29 -
Eskişehir merkezli hırsızlık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ile Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, Hisar ve Avlamış mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip ile titizlikle yürütülen analiz çalışmaları sonucunda, Eskişehir merkezli Diyarbakır, İstanbul, Muş ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında nitelikli hırsızlık, suç eşyasının satın alınması" gibi suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli tutuklandı. Dört zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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