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Aktüel Eskişehir İl Müftülüğü’nde masaya yatırıldı! Hafızlık eğitimi, Kur’an’ın mesajlarını hem ezberlemek hem yaşamak demek
Aktüel

Eskişehir İl Müftülüğü’nde masaya yatırıldı! Hafızlık eğitimi, Kur’an’ın mesajlarını hem ezberlemek hem yaşamak demek

Yeniakit Publisher
2024-04-21 11:39:00 -
Eskişehir İl Müftülüğü’nde masaya yatırıldı! Hafızlık eğitimi, Kur’an’ın mesajlarını hem ezberlemek hem yaşamak demek

Eskişehir İl Müftülüğü’nde Hafızlık Değerlendirme ve Proje Hafızlık Ortaokulu Toplantısında hafızlık eğitimi masaya yatırıldı.

Eskişehir İl Müftülüğü’nde gerçekleşen toplantıda, Hafızlık Değerlendirme ve Eskişehir Proje İmam Hatip Lisesi, Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu ve hafızlık eğitimi ile ilgili bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Demirkan, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, hafızlık Kur’an kursu yöneticileri, Eskişehir İmam hatip lisesi müdürü ve hafızlık Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Eğitimi geliştirme plânları ele alındı

Toplantıda, Eskişehir’deki hafızlık eğitiminin durumu ve geliştirme planları ele alındı. Hafızlık Proje Ortaokulu’nun çalışmalarının değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar da değerlendirildi. İl Müftüsü Bekir Gerek, hafızlık eğitiminin önemini değindi ve bu alandaki çalışmalara her zaman destek olacaklarını belirtti. Gerek, “Hafızlık eğitimi, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemekle kalmayıp, Kur’an’ın mesajlarını anlamak ve yaşamak anlamına da gelir. Bu nedenle hafızlık eğitimine büyük önem veriyoruz” dedi.

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