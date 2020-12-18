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Aktüel Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası
Aktüel

Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:11:37 -
Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve terör örgütüne yardım etmek suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün sözde askeri yapılanmasında görev aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet A. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet A'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede görülen başka bir davada ise terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Bayram K. ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Bayram K'yi 1 yıl 13 ay hapisle cezalandırıldı.

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