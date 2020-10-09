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Yaşam Eskişehir
Yaşam

Eskişehir

Eskişehir konumu, özellikleri, Eskişehir nüfusu, Eskişehir hava durumu, Eskişehir ilçeleri, Eskişehir tarihi yerleri gibi Eskişehir’e dair merak edilenler haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 22:30:00 -
Eskişehir

Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi beşinci şehri olan Eskişehir 1993 yılında çıkarılan kanunla Büyükşehir Belediyesi olmuştur. 

Eskişehir nüfusu

Eskişehir’in nüfusu 2019 yılı TÜİK istatistiklerine göre 887.475'tir.

Eskişehir konumu

Eskişehir, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında yer almaktadır. İl merkezi kuzeyinde Mihalgazi ve Sarıcakaya doğusunda Alpu ve Ankara güneyinde Mahmudiye, Seyitgazi ve Afyon, batısında ise İnönü ve Kütahya sınırları ile çevrilidir.

Eskişehir Hava Durumu

Eskişehir ülkemizde kışları en çetin geçen illerimizden birisidir. Kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. Yaz ayları ise sıcak ve yağışsız olmaktadır.

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Eskişehir İklimi

Eskişehir’in iklimi İç Anadolu Bölgesi tipi Karasal iklim'dir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve yağışsızdır. Yağışlar (dağlık kesimler hariç) az ve kısa sürelidir. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları en az yağışı olan aylardır. Yıllık yağış ortalaması 373,6 mm'dir. Bir yılın 90-100 günü yağışlı geçmektedir. Sıcaklık rejimi karasal niteliktedir. Örneğin 800 metre yükseklikte kurulmuş olan Eskişehir il merkezinde en sıcak ve en soğuk ayların ortalamaları 21,5 °C ve -0,8 °C (Temmuz ve Ocak), kaydedilen en yüksek ve en düşük değerler ise 39,1 °C ve -26,3 °C'dir. Bitki örtüsü İç Anadolu Bölgesi'nin tipik bitkisel örtüsü olan bozkırdır.

Eskişehir'de gezilecek yerler

Sazova Parkı

Eskişehir’de Sazova Mahallesinde kurulmuş olan park 400 bin metrekarelik alana sahiptir. Sazova Parkı 2008 senesinden itibaren halka hizmete açılmış olan bir parktır. İçerisinde Nuh (a.s.)’ın Gemisi, buharlı küçük tren, 25000 metrekarelik alanda kurulmuş bir gölet, deney ve bilim müzesi, hayvanat bahçesi, çocuklar için oyun parkları, amfi tiyatro ve konser alanları bulunmaktadır. Çocuklar için Sazova Parkında akvaryum, hayvanat bahçesi, masal şatosu, korsan gemisi gibi çok sayıda eğlenceli zaman geçirilecek aktiviteler bulunmaktadır.

Kurşunlu Camii

Kurşunlu Camii ve külliyesi Eskişehir’de Odunpazarı isimli semtte bulunur. Odunpazarı evlerinin yanı başında bulunmaktadır. Külliye ve Camii, Camideki kitabede belirtilere göre 1525 yılında inşa edilmiştir. Osmanlı döneminden kalma eserlerdir. Kubbesinin kurşun ile kaplanması nedeni ile ismine Kurşunlu Camii denilmiştir. Bir bütün halinde yapılar düşünüldüğü takdirde bu yapıların bir Mevlevi dergah olarak kullanılmış olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda külliyenin mimarı tam olarak bilinmemek ile birlikte Acem Ali isimli bir Osmanlı mimarı olduğu düşünülüyor.

Lüle Taşı Müzesi

Dünya üzerinde ilk kez kurulmuş olan lüle taşı müzesi Eskişehir’de bulunur. Madenlerden biri olan lüle taşı Eskişehir’de çıkarılmaktadır. Müzede lüle taşları ile ilgili bilgiler alınabilir ve bazı zamanlarda gerçekleştirilen ney dinletileri ile birlikte müze gezmenin tadına varılabilir. Müze 1989 yılında kurulmuştur. Çok sayıda ilginç eser sergilenmektedir. 60 kadar sanatçının 400’e yakın eserinin sergileri müzede yer alır. Ücretsiz girişli olan bu müze Kurşunlu Camii ve külliyesinde bulunur.

Han Yeraltı Antik Kenti

Eskişehir ilinin en fazla dikkat çeken noktalarından biri Han yeraltı antik kentidir. Kayaların içine oyulmuş olan yer altı galerisidir. Bu antik kentin kim tarafından, ne zaman ve hangi amaç ile yapıldığı bilinmemektedir. Antik kent içinde birçok sayıda tahıl ambarı bulunmaktadır. Uzun süren tehditler ve güçlü olan tehditlere karşı korunmak ve hayatta kalmak için inşa edildiği düşünülmektedir. Kayalara oyulmuş şekiller görülmeye değerdir.

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