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Aktüel Eskimeyen oyunlar, Büyükşehir’le sokakta
Aktüel

Eskimeyen oyunlar, Büyükşehir’le sokakta

Yeniakit Publisher
2023-08-28 10:42:00 -
Eskimeyen oyunlar, Büyükşehir’le sokakta

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16.’sı gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği ile unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını Merinos Park’ta çocuklarla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar gündeme getirmek ve yaşatmak, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla düzenlediği Sokak Oyunları Şenliği’nin 16’ıncısı Merinos Park’ta yapıldı. Alana kurulan oyun istasyonlarında çocuklar, istop, saklambaç, dokuztaş, yakan top, don ateş, körebe, cilli, mendil kapmaca ve ip atlama gibi oyunları hem öğrendi hem oynadı. Sokak oyunlarının öğretilerek, yeniden canlandırılması amaçlanan şenlikte 7’den 77’ye herkes oyunların eğitici, bir o kadar da mücadeleci dünyası ile buluştu. Alandaki istasyonları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, izlemekle yetinmeyip, çocuklarla birlikte oyunlara eşlik etti. Yakan top, cilli, çivili tahtada maç oyunlarına katılan Başkan Aktaş, ip atlayarak çocuklarla birlikte keyifli zaman geçirdi.

Çocuklarımız bizim geleceğimiz

Etkinlik alanındaki tüm istasyonları gezen, vatandaşlarla fotoğraf çektirirken çocukların oyunlarına eşlik eden Başkan Aktaş, “Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarımızı, 16. Sokak Oyunları Şenliği ile tekrar canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sıcak havaya rağmen Bursalı hemşerilerimizin ilgisi de çok fazla. Katılan tüm ailelerimize ve çocuklara çok teşekkür ediyorum. Teknolojinin bu denli arttığı, apartman hayatı ile birlikte deyim yerindeyse komşulukların da azaldığı, çocuklarımızın özellikle yoğun sınav ve benzeri streslerden dolayı sokaklarda oyun oynamaya çok fırsat bulamadığı bir dönemde, Merinos Park’ta böyle güzel bir ortamı ekip arkadaşlarımızla birlikte sağlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklar bilgi ile büyürler ama aynı zamanda oyunla büyürler. Dolayısıyla burada unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı bu vesileyle canlandırmış olduk. Çocuklarımız gerçekten o kadar heyecanlılar ki onlarla beraber bende aynı heyecanı doya doya yaşadım açıkçası. Sokak Oyunları Şenliği'mize katılan çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum, ailelerimize de katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklar kadar ailelerinin de keyifli zaman geçirdiği etkinliğe, Bayk Bando, Gönül Yeprem ve Eskimoda Çocuk Grubu şarkılarıyla renk kattı. Şenlikte sokak oyunlarının yanı sıra yarışmalar, atölye çalışmaları ve sahne gösterileri ile eğlenceli anlar yaşandı. Bazı istasyonlarda oyunlar anne baba katılımıyla yapılırken, anneler ip atlama oyununda ip sallayarak, çocuklarına eşlik etti.


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