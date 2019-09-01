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Eskicide çıkan yangın 3 binaya sıçradı

Maltepe’de bir eskicide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek hemen yanında bulunan mobilya atölyesi ile apartmana sıçradı.

01 Eylül 2019 Pazar 12:36
Eskicide çıkan yangın 3 binaya sıçradı

Maltepe’de bir eskicide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek hemen yanında bulunan mobilya atölyesi ile apartmana sıçradı. Maltepe ve çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevleri söndürmek isteyen dükkan sahibi elinden hafif şekilde yaralandı.


Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi üzerinde bulunan bir eskicide, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki 2 katlı binanın mobilya atölyesi olarak kullanılan bölümünü etkisi altına aldı. Ayrıca diğer yanda bulunan apartmanın dış cephesinde de alevler nedeniyle yanma meydana geldi. Binalarda bulunan vatandaşların, alevlerin fark edildiği ilk anlarda binaları boşaltması sayesinde can kaybı yaşanmadı.


Yangını söndürebilmek için olay yerine Maltepe ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Olay yerine sevk edilen ambulans ise KOAH hastası olan yaşlı bir vatandaşı duman nedeniyle önlem amaçlı olarak kontrol etti.


Öte yandan, yangına müdahale etmek isteyen ve iş yeri sahibi olduğu öğrenilen vatandaş, elinden hafif şekilde yaralandı. Şahsa sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.


Olay nedeniyle civardaki vatandaşlar büyük panik yaşarken, semt sakinleri itfaiyenin müdahalesi sırasında korku dolu gözlerle olanları izledi.


Yangını anlatan Gürkan Erkan isimli vatandaş, “Ben burada mal yüklüyordum. Yangın var diye bağırdılar. Arabadaki tüpü aldık, kapıya sıkıp tüpü boşalttık. Kapının oradan komple gitti. Zaten tavan çökmüş. Bir anda parlamış. Biz arabadaki tüpü sıktık, içerisi naylon ve ahşaptı mobilya atölyesi olduğu için. Binalarda kapıları tıklattık, hemen boşalttık. İnsanları indirdik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:36
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