Eskici, antrenör ve sportif eğitim uzmanlarıyla buluştu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Müdürlüğünde görev yapan antrenör ve sportif eğitim uzmanlarıyla toplantı yaptı.

2019-2020 sezonunun planlaması ve yapılacak çalışmalar için yapılan istişare toplantısında konuşan İl Müdürü Eskici, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın devam eden ve yeni başlayan projeleri hakkında bilgiler verirken, antrenörlerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Antrenörlerin ve sportif eğitim uzmanlarının değerli olduklarını belirterek, Kayseri’de sporcu alt yapısı oluşturmak istediklerini bu zamana kadar birçok branşta önemli başarılara imza attıklarını belirten Eskici, bundan sonrası içinde milli takıma daha fazla sporcu göndermek istediklerini ve Türkiye’nin Kayseri’nin adını uluslararası organizasyonlarda sıkça duyurmak istediklerini belirterek yeni sezon için başarılar diledi.