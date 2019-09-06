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Eski Zimbabve devlet başkanı Mugabe hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı lideri olarak bilinen eski Zimbabve Devlet BaşkanıRobert Mugabe, 95 yaşında hayatını kaybetti.

06 Eylül 2019 Cuma 10:01
Eski Zimbabve devlet başkanı Mugabe hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı lideri olarak bilinen eski Zimbabve Devlet BaşkanıRobert Mugabe, 95 yaşında hayatını kaybetti.


Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Dambudzo Mnangagwa, bu sabah eski devlet başkanı Robert Mugabe’nin hayatını kaybettiğini Twitter’dan duyurdu. Mnangagwa attığı tweette, "Zimbabwe’nin kurucu babası ve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin hayatını kaybettiğini duyurmaktan üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.


Mnangagwa, Mugabe’nin hayatını özgürlüğüne ve halkını güçlendirmesine adayan bir kurtuluş simgesi ve tüm Afrikalıların birleşmesini amaçlayan bir lider olduğunu söyleyerek, "Ulusumuzun ve kıtanın tarihine olan katkısı asla unutulmayacak. Ruhu ebedi barış içinde yatsın" açıklamasında bulundu.


Uzun zamandır sağlığı iyi olmayan Mugabe’nin tedavi olmak üzere sık sık gittiği Singapur’da hayatını kaybettiği düşünülüyor.


1980’de beyaz azınlık yönetiminin sona ermesinden bu yana iktidarda olan Mugabe, 2017’de gerçekleştirilen darbenin ardından istifa etmişti. İstifa etmeden önce, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi partisi, Mugabe’yi liderlikten azletmiş ve yerine Mnangagwa’yı geçirmişti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:01
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