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Aktüel

Eski Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar'ın yargılandığı dava

Yeniakit Publisher
2020-07-16 19:48:54 -
Eski Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar'ın yargılandığı dava

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, terör soruşturması kapsamında hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dava açılan eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yargılanmasına devam edildi.

Yaşar, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatlarının da aynı yöntemle bağlandığı duruşmada savunma yapan Remziye Yaşar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Dosya kapsamındaki tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Yaşar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Ekim'de tutuklanan Remziye Yaşar, görevden uzaklaştırılmıştı.

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