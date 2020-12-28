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Aktüel Eski Yenimahalle kaymakamı Dündar'a FETÖ'den hapis
Aktüel

Eski Yenimahalle kaymakamı Dündar'a FETÖ'den hapis

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:28:40 -
Eski Yenimahalle kaymakamı Dündar'a FETÖ'den hapis

ANKARA (AA) - Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Dündar ile avukatı katıldı.

Yargıtay'ın ilam kararını okunmasının ardından savunma yapması için söz verilen Dündar, örgüt üyesi olduğuna dair dava dosyasında somut delil bulunmadığını iddia ederek suçsuz olduğunu savundu.

Aleyhinde beyanda bulunan tanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu, söz konusu kişileri tanımadığını söyleyen Dündar, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının da savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Dündar'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sanık Dündar, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında açılan davada, 13 Aralık 2018'de Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosyanın temyiz sürecinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Bank Aysa'da hesabı olmadığı halde Dündar hakkında bu yönde hüküm kurulmasını gerekçe göstererek kararı bozmuştu.

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