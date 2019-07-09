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Eski Yargıtay üyesine 11 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Muzaffer Özdemir, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:37
Eski Yargıtay üyesine 11 yıl hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Muzaffer Özdemir ile avukatı Gökhan Günaydın katıldı.

Duruşmada, "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan yargılanan Özdemir ile avukatı Gökhan Günaydın esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Mesleğe başladığından beri örgüt içinde yer aldığı, Yargıtay üyesi seçildikten sonra Yargıtay Divan üyeliği yaptığı, daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde etkin rol oynadığı, böylece Yargıtayda üst düzey görevler üstlendiği, örgütün yargıyı ele geçirmesinde aktif rol aldığı, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen Muzaffer Özdemir, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Karar

Savunmaların tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık Muzaffer Özdemir'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıl 9 aya çıkarıldı.

Muzaffer Özdemir'in cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak 11 yıl 8 ay 7 güne indirildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:37
  1. Eski Yargıtay üyesi Muzaffer Özdemir

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