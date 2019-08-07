Eski yarbay yine ortaya çıktı! Gökçek hakkında tepki çekecek başvuru

2015 yılında şehit olan kardeşinin cenaze töreninde sarf ettiği sözlerle gündeme oturan, sonrasında FETÖ'cü olduğu iddiasıyla TSK'dan atılan eski yarbay Mehmet Alkan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında terör savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Alkan, yaptığı suç duyurusunu Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu; "Arınç'a göre 'parsel parsel satan; Metiner'e göre 'siyasi ayaktan olduğu için istifa ettirilen'; buna ragmen hala CHP'ye saldıran GÖKÇEK adlı UTANMAZ hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' Ankara Terör Savcılığına ihbarda bulundum"

Kılıçdaroğlu yakasına rozet takmıştı

FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan, bir süre sonra CHP'ye üye olmuştu. Alkan'nın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı esnasında takmıştı.

