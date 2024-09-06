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Teknoloji Eski WhatsApp kapatılıyor! Artık sayılı günler kaldı
Teknoloji

Eski WhatsApp kapatılıyor! Artık sayılı günler kaldı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 13:25:00 -
Eski WhatsApp kapatılıyor! Artık sayılı günler kaldı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, MacBook kullanıcıları için önemli bir değişiklik yapıyor. Eski WhatsApp Mac uygulaması, yerini geçen yıl duyurulan yeni sürüme bırakıyor. Meta, eski uygulamanın kapatılacağını resmen açıkladı. Kullanıcılar, yeni özelliklerle donatılan WhatsApp Mac uygulamasına geçiş yapmak zorunda kalacak. Peki, eski WhatsApp Mac uygulaması ne zaman kapatılacak? Gelen bilgilere göre, kapanış tarihi çok yakında duyurulacak ve kullanıcılar için sorunsuz bir geçiş sağlanacak.

WhatsApp geçtiğimiz yıl macOS uygulamasının tamamen sıfırdan yeniden inşa edilen yeni bir sürümünü piyasaya sürdü. Kullanıcılar hâlâ eski Electron tabanlı WhatsApp'ı kullanabilseler de Meta artık bu uygulamayı kapatma kararı aldığını açıklayıp bir de tarih verdi.

WABetaInfo'nun haberine göre Meta, Mac için eski WhatsApp uygulamasını hâlâ kullananlara 54 gün içinde uygulamanın kapatılacağını bildirdi. Yeni sürümü ise WhatsApp'ın web sitesinden ya da Mac App Store'dan indirmeleri gerektiğini duyurdu.

Aşağıdaki ekran görüntüsünden görüleceği gibi, Mac'teki Electron uygulamasının 54 gün içinde kullanımdan kalkacağı bildiriliyor. Ek olarak kullanıcıların, WhatsApp'a erişimlerini sürdürmek için tüm sohbetlerini ve kişilerini koruyacak olan yeni Catalyst uygulamasına geçmeleri teşvik ediliyor.

MacOS için yeni WhatsApp, iPhone uygulamasını temel olarak kullanan ve sistemde yerel olarak çalışan Catalyst teknolojisi ile geliştirildi. Electron uygulaması ise esasen bilgisayarda çalışan bir web uygulaması ve bu, daha kötü performansa ve bazı sınırlamalara sahip olduğu anlamına geliyor.

MacOS için yeni WhatsApp bazı önemli özellikler olmadan yayınlandığından beri bazı insanlar Electron uygulamasını kullanmaya devam etmeyi tercih etti. Ancak geçtiğimiz yıl Meta, eksik özelliklerin çoğunu yeni uygulamaya getirdi. WhatsApp, Mac App Store'da ücretsiz olarak sunuluyor ve macOS 11 veya sonraki bir sürümü çalıştıran bir Mac gerektiriyor.

Şirket ayrıca bir iPad sürümü üzerinde de çalışıyor, ancak çıkış tarihi henüz belli değil.

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