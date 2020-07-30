Eski uyuşturucu bağımlısı yaşadıklarını anlattı: Eşimle sokaklarda kaldık

Ahmet CAN - Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan eski eroin bağımlısı Muhammed Fatih Yüzügüler, bağımlılığı süresince yaşadığı zorlukları anlattı. "Ortaokuldan liseye geçerken bir boşluk döneminde uyuşturucu madde kullanmaya başladım." diyen Yüzügüler, "Esrarla başladığım uyuşturucu kullanımına eroine düşene kadar devam ettim." ifadesini kullandı.

'Benimle uyuşturucu kullanan eşimle sokaklarda yaşadık'

Eşinin de kendisini kurtarmaya çalışırken uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen Muhammed Fatih Yüzügüler, "Onunla kaçarak evlendim. Beni uyuşturucudan kurtarmak isterken benimle beraber uyuşturucu kullanmaya başladı. Birlikte AMATEM'de tedavi gördük. Attığımız hiçbir adım kesin çözüm olmadı. En sonunda evimizden ve yaşadığımız şehirden kopmak zorunda kaldık. Eşimle birlikte son altı ay sokaklarda yaşadık." dedi.

'Sentetik maddeler akıl sağlığını bozuyor'

Uyuşturucular arasında en çok zararı sentetik maddelerin verdiğini söyleyen Yüzügüler, "Sentetik Bonzai ve türevleri en çok zarar veren maddeler. Bu maddeler merkezi sinir sistemine etki ederek akıl sağlığını bozuyor." diye konuştu.

'Hiçbir bağımlı ilk önce eroinle başlamıyor'

Hiçbir bağımlının ilk olarak eroin kullanmadığına dikkat çeken Muhammed Yüzügüler, "Gençler uyuşturucu madde kullanmaya genellikle arkadaş ortamlarında başlıyor. 'Bir kereden birşey olmaz' diyen gençler esrarla başlayıp zamanla diğer maddelere yöneliyor. Haftada bir esrar içen birey günde iki üç defa içecek duruma geliyor. İçtiği esrar ona tesir etmemeye başlayınca sentetik maddeler kullanmaya başlıyor." diye konuştu.

'Sentetik maddeler akıl sağlığını da bozuyor'

Sentetik maddelerin bağımlılık oranının daha yüksek olduğuna dikkat çeken Yüzügüler, "Biz esrar ve eroin bağımlılarının hal ve hareketlerini az çok öngörebiliyoruz ama sentetik madde kullananlar akıl sağlığını kaybediyor. Biz burada sentetik madde kullanıp kendisini 'Mehdi' zanneden insanlarla tanıştık." dedi.

Madde bağımlılığından kurtulma sürecinde toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Muhammed Yüzügüler, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim de uyuşturucu maddeyi bırakacağıma inancım yoktu. Bunun en canlı örneği benim. Birkaç defa intihar ettim. Neredeyse ölecektim. Madde bağımlılığı olan bireyleri kurtarmamız için toplumumuzun bilinçlenmesi gerekiyor. Madde bağımlılığı olan kişiler için ilaçlarla yapılan tedaviler yeterli değil."

Yarın: Eski eroin bağımlısı Muhammed Fatih Yüzügüler, uyuşturucudan nasıl kurtuldu?