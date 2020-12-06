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Aktüel Eski Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez hayatını kaybetti
Aktüel

Eski Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:14:30 -
Eski Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez hayatını kaybetti

BUENOS AİRES (AA) - Eski Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, 80 yaşında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabare Vazquez'in oğlu Alvaro Vazquez, Twitter hesabından babasının ölümünü doğruladı.

Alvaro Vazquez, "Tabare, hastalığı nedeniyle bugün saat 03.00'te, ailesi, bazı arkadaşları ve yakınlarının eşliğinde evinde dinlendiği sırada hayatını kaybetti. Ailesi olarak, ona yıllarca gösterilen sevgi dolayısıyla bütün Uruguaylılara teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halka açık cenaze töreni yapılmayacağını, yalnızca ailesinin kendisine veda edeceğini açıkladı.

Tabare Vazquez'in devlet başkanlığını sürdürdüğü dönemde, Ağustos 2019'da akciğer kanseri olduğu açıklanmıştı.

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da 17 Ocak 1940'ta dünyaya gelen, asıl mesleği doktorluk olan Vazquez, ülkesinde Progreso futbol kulübünün başkanlığı ve başkan yardımcılığını yaptı.

1990-1995 yıllarında Montevideo belediye başkanlığı görevinde bulunan Vazquez, Uruguay'da solcu Geniş Cephe koalisyonundan 2005'te devlet başkanı seçilerek ülkeyi iki dönem yönetti.

Geniş Cephe koalisyonundan seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Vazquez, görevi, geçen yıl 2019'da düzenlenen seçimleri kazanan mevcut Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou'ya teslim etti.

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