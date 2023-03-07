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Medya Eski ülkücü Taha Akyol'u havalara uçuran gelişme! Sakin ol şampiyon
Medya

Eski ülkücü Taha Akyol'u havalara uçuran gelişme! Sakin ol şampiyon

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, dağılan masanın tekrar bir araya gelmesi üzerine memnuniyetini gizleyemedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 12:52:00 -
Eski ülkücü Taha Akyol'u havalara uçuran gelişme! Sakin ol şampiyon

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, dağılan masanın tekrar bir araya gelmesi üzerine memnuniyetini gizleyemedi.

"Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil" sözüne rağmen, "ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Akyol, "Yol Haritası’nda 'Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir' diyor. Bunu alkışlıyorum. Modern devlette paralel yetkiler olmaz, sorumsuz görevler olmaz. Mutabakat Metni’nde keyfi atamalardan oluşan bakan yardımcılıklarının kaldırılıp, eskiden olduğu gibi kıdeme dayalı müsteşarlıkların yeniden kurulması da düzgün devlet yönetimi için çok önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı. 

 
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