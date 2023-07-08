Eski Türkiye'yi özleyenlere özel video
Kovid sonrası tüm dünyada yaşanan ekonomik problemleri AK Parti'ye yıkmak isteyen muhalefet son seçimde cevabını aldı. Sosyal medyada dolaşan bir video eski Türkiye'yi özetliyor.
AK Parti'nin ekonomik başarılarını gölgelemek isteyen muhalefet son seçimde yine halktan gerekli cevabı aldı. Böylece birilerinin eski Türkiye hayali de yıkıldı.
İşte eski Türkiye
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kıtlığın ve yokluğun hüküm sürdüğü eski Türkiye’nin hali gözler önüne serildi.