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Gündem Eski Türkiye'yi özleyenlere özel video
Gündem

Eski Türkiye'yi özleyenlere özel video

Yeniakit Publisher
2023-07-08 20:48:00 -

Kovid sonrası tüm dünyada yaşanan ekonomik problemleri AK Parti'ye yıkmak isteyen muhalefet son seçimde cevabını aldı. Sosyal medyada dolaşan bir video eski Türkiye'yi özetliyor.

AK Parti'nin ekonomik başarılarını gölgelemek isteyen muhalefet son seçimde yine halktan gerekli cevabı aldı. Böylece birilerinin eski Türkiye hayali de yıkıldı.

İşte eski Türkiye

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kıtlığın ve yokluğun hüküm sürdüğü eski Türkiye’nin hali gözler önüne serildi.

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