  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:39:00 -
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Ekonomik krizin bulunduğu ülkede Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşından itibaren elektrikte tüm tüketici grupları için yüzde 433 zam yapıldı.

Hükümet, ekonomik krizin aşılması için geçen yıldan bu yana akaryakıt ve elektrikteki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılmasını gündemine almıştı.

3 bin 20 megavat elektrik ihtiyacının 2 bin 220 megavatını üreten Sudan, Etiyopya’dan 200 megavat, Mısır’dan 78 megavat elektrik ithal ediyor.

500 megavattan fazla enerji açığı bulunan Doğu Afrika ülkesinde sık sık elektrik kesintileri uygulanıyor.

Sudan'daki darbe hükümetinin yaptığı bu zam, darbe dönemlerinin yaşandığı eski Türkiye'yi hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Merkez Bankası mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için ..
İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'ye bu video ile tepki gösterdi
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'ye bu video ile tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Fikri Sağlar'ın ifadelerine tepki göstererek başörtülülerle ilgili yaptığı çıkış, vatandaşlara 'ta..
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İBB’ye kritik uyarı: Bir günlük algı için...
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İBB’ye kritik uyarı: Bir günlük algı için...

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul’un su yönetimine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Birpınar, CHP'li Ekre..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay