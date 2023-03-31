Eski Türkiye'yi bir de böyle dinleyin
89 yaşındaki Faris amca eski Türkiye'nin içler acısı halini anlattı.
Türkiye yaklaşık 40 gün sonra tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidecek.
Milli ve manevi değerleri savunan Cumhur İttifakı ile başta terör örgütü PKK'ın desteğini alan millet ittifakı yarışacak.
Seçimlere kısa bir süre kala, 89 yaşındaki Faris amcanın videosu gündem oldu.
Eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin farkını anlatan Faris amca büyük beğeni topladı.
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