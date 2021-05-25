"Eski Türkiye: Faili meçhuller, çamur, çukur..."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun sosyal medya hesabından 2002 öncesi ve sonrasına ilişkin bir hatırlatmada bulundu.
YENİ AKİT/ANKARA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun sosyal medya hesabından 2002 ve sonrası için yeni Türkiye mücadelesi ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun sosyal medya hesabından, “2002 öncesi: eski Türkiye (Faili meçhuller, terör, mafya, düşünce suçu, bağımlılık, İMF, banka hortumlama, yasaklar, darbeler, sokak çatışmaları, susuzluk, çöp, çamur, çukur...) 2002 ve sonrası: Erdoğan ve Yeni Türkiye mücadelesi (Post-truth çağa not: 90’lar, 2000’lerden öncedir)” ifadelerine yer verdi.