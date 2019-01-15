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Eski TÜBİTAK çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Kocaeli'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, eski TÜBİTAK çalışanı 3 üst düzey mühendis yakalandı.

15 Ocak 2019 Salı 16:41
Eski TÜBİTAK çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli üst düzey mühendis gözaltına alındı.

Kocaelide Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

3'ü yakalandı

Üst düzey mühendis U.S , S.Y ve bölücü terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen C.E sabah erken saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:41
  1. Kocaeli
  2. TÜBİTAK
  3. FETÖ
  4. FETÖ operasyon
  5. fetö operasyonu

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