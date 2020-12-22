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Aktüel Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:53:28 -
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinden alınan Sümer'in cenazesi, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi. Burada Sümer'in tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Trabzonspor bayrağı örtüldü.

Cenaze törenine katılanlar, Sümer'in ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti. Siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi de cenaze törenine çelenk gönderdi.

Sümer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere doğum yeri olan Maçka ilçesine gönderildi. Özkan Sümer'in cenazesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Cenazeye, Sümer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinin yanı sıra A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor'u çalıştıran Özkan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve spor yazarlığı görevinde de bulunmuştu.

"Futbolun bilge insanı" olarak da adlandırılan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde sabah saatlerinde vefat etmişti.


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