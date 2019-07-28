Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti!

Eski TBMM Başkanı ve 1980 öncesinde Adalet Partisi'nden milletvekilliği yapan Ferruh Bozbeyli vefat etti.

Türk siyasetinde bir dönemin önemli simalarından olan TBMM eski başkanı ve Demokratik Parti Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli vefat etti. Bozbeyli'nin vefat ettiğini CHP istanbul milletvekili İlhan Kesici duyurdu. Kesici, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski TBMM Başkanı, Demokratik Parti Genel Başkanı ve Adalet Partisi Milletvekili dürüst siyaset ve devlet adamı abimiz Ferruh Bozbeyli hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun." dedi.