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Aktüel Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir’in eşi 11 ay sonra serbest bırakıldı
Aktüel

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir’in eşi 11 ay sonra serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:57:40 -
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir’in eşi 11 ay sonra serbest bırakıldı

HARTUM (AA) - Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in şüpheli mal edinme suçlamasıyla 11 aydır tutuklu bulunan eşi, Vidad Babekir, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.

Sudan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Babekr’in sağlık durumunun hastanede tedavi gerektirdiği belirtilerek, tüm mal varlığına el konulması ve kefalet şartıyla tahliyesine karar verildiği ifade edildi.

Sudan'ın darbeyle görevinden alınan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in eşi Vidad Babekir, 11 Nisan askeri darbesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında zorunlu ikamete tabi tutulduğu konutundan yasa dışı ve şüpheli mal edinme suçlamasıyla 12 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.



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