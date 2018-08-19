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Eski Şırnak vali yardımcısına Bylock operasyonu!

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Şırnak vali yardımcısı, bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 17:49
Eski Şırnak vali yardımcısına Bylock operasyonu!

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Şırnak vali yardımcısı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen eski Şırnak vali yardımcısı A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E, "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 17:49
  1. Gaziantep
  2. Şırnak
  3. Bylock
  4. fetö

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