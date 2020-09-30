Eski Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma'ya yurt dışına seyahat yasağı getirildi

ABUJA (AA) - Sierra Leone hükümeti, görev süresinde yolsuzluk yaptıkları yönündeki iddialar nedeniyle soruşturması devam eden eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma ve hükümetindeki üst düzey isimlere yurt dışına seyahat yasağı getirdi.

Başsavcı ve Adalet Bakanı Anthony Y. Brewah tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkede 2007-2018 yıllarında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Koroma ve yardımcısı Victor Bockarie Foh'un yanı sıra hükümetteki 111 üst düzey yetkiliye haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yurt dışına seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Brewah'ın soruşturma altına olan bu kişilerin listesini Polis Genel Müfettişine teslim ettiği, bu kişilerin ancak hükümetten izin alarak yurt dışına çıkabileceği ifade edildi.

Bu karar, mevcut Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun geçen hafta Soruşturma Komisyonunun (COI) tavsiyelerini uygulayacağına yönelik açıklamasından sonra geldi.

Cumhurbaşkanı Bio'nun 2018'de göreve gelmesinin ardından kurulan COI, yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 10 yılı aşkın süre ülkeyi yöneten Koroma ve hükümetindeki çok sayıda kişinin yüz milyonlarca doları zimmetine geçirdiğini belirtti.



