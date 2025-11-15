  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Yerel Eski sevgililerin tartışması kanlı bitti!
Yerel

Eski sevgililerin tartışması kanlı bitti!

Alper Kaya
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Eski sevgililerin tartışması kanlı bitti!

Bursa'nını Nilüfer ilçesinde, bir şahıs eski sevgilisini takip ettikten sonra kafede vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut’un kafeye girdiğini görünce içeri giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, yanında taşıdığı tabancayla Bulut’a ateş etti. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşet anlarının hemen ardından Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

Dubai çölünde dehşet! Kripto milyoner çift fidye cinayetine kurban gitti

BAE açıklama yaptı: Rus milyarder ve eşi Dubai çölünde parçalanmış halde bulundu diyerek açıkladı!

Parkta bıçaklandı, ertesi gün intikamını silahla aldı! Adana'da kan davası gibi cinayet

