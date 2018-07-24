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Eski otomobili çalıştıramayınca yenisini çaldı!

Bursa'da, çalmak istediği 1986 model otomobili çalıştıramayınca, hemen yanındaki 2018 model otomobili kaçırırken güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

24 Temmuz 2018 Salı 16:54
Eski otomobili çalıştıramayınca yenisini çaldı!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. S.T. (22), gece caddede park halinde bulunan 1986 model otomobili, çalmak istedi. Kapıyı açan S.T., eski aracı çalıştıramayınca yanında park halindeki 2018 model otomobile yöneldi. Şüpheli, kapısını kısa sürede açtığı aracı çalıştırarak götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlattı. Caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin peşine düştü.

Çalışmalar sürerken, otomobil 11 Eylül Bulvarı üzerinde görüldü. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu araç durduruldu, otomobili çaldığı belirlenen S.T. gözaltına alındı, yanındaki 3 arkadaşı serbest bırakıldı. Otomobil ise sahibine teslim edildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:54
  1. Oto hırsızı
  2. güvenlik kamerası
  3. gözaltı

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