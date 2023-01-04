Eski nişanlısı boynundan vurmuştu. Ülkü’den o üzücü haber geldi.
İstanbul Sancaktepe'de, eski nişanlısı Bedirhan Uysal (22) tarafından evinin önünde kaçırılmaya çalışılırken silahla boynundan vurulan 24 yaşındaki Ülkü Denir Ersöz, 9 günlük yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.
Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.
YÜZÜNE DOĞRU AÇTIĞI ATEŞ GENÇ KIZIN BOYNUNA İSABET ETMİŞTİ
17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.
9 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.