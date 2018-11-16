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Eski MOSSAD yöneticisinden çarpıcı açıklamalar: İsrail'in Hamas'ın varlığını kabul etmesi gerekir

Filistin direnişinin İsrail karşısında elde ettiği zafer sonrası MOSSAD eski Başkan Yardımcısı Ram Ben-Barak, "Bütün bu gelişmelerin ardından İsrail’in Hamas’ın varlığını kabullenmesi ve bizim Gazze’de yaşayan 2,5 milyon insanın ekonomik durumunu düzeltmek için çalışmamız gerekir." ifadesini kullandı.

16 Kasım 2018 Cuma 23:27
Eski MOSSAD yöneticisinden çarpıcı açıklamalar: İsrail'in Hamas'ın varlığını kabul etmesi gerekir

Filistin direnişinin Siyonist İsrail Rejimi karşısında elde ettiği zafer sonrası İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın eski Başkan Yardımcısı Ram Ben-Barak, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Siyonist işgal rejimi dış istihbarat örgütü MOSSAD eski Başkan Yardımcısı Ram Ben-Barak, “Son günlerde Hamas ile yaşanan kısa süreli çatışma Hamas’ın önceki halinden daha güçlü olduğunu, 2014 yılından beri gücünü katladığını ve bugün şartlarını İsrail’e kabul ettirebilecek noktaya geldiğini ortaya koydu” dedi.

İşgal radyosunun kendisiyle yaptığı röportajda iki günlük çatışmayı değerlendiren Siyonist istihbarat elemanı, Hamas’ın askeri tersanesi için milyar dolarlar harcadığını iddia etti.

'İsrail'in Hamas'ın varlığını kabul etmesi gerekir'

Eski istihbaratçı olan Barak “Bütün bu gelişmelerin ardından İsrail’in Hamas’ın varlığını kabullenmesi ve bizim Gazze’de yaşayan 2,5 milyon insanın ekonomik durumunu düzeltmek için çalışmamız gerekir. Biz Hamas’ın otoritesini değiştirmekle yetkili ve sorumlu değiliz. Bu Filistin Yönetimi’nin işi. Bunun için onun çözüm yolları bulması gerekir. Mahmud Abbas’ın Gazze’yi ele geçirmesi için Hamas’a karşı savaş açmayız. Yapmamız gereken, ateşkesin sağlanması için Mısır’la birlikte çalışmamızdır” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:27
  1. İsrail
  2. Gazze
  3. Filistin

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