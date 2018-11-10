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Eski milletvekili Ufuk Uras: Kemalist rejimi eleştirip tekrar başa döndük

Eski milletvekili Ufuk Uras, Cumhuriyetin 95. yılında, 95 yılın muhasebesinin yapılması gerektiğini belirterek, "Bir cumhuriyet histerisine kapılacak bir durum yok. Çünkü cumhuriyetin karşısı monarşi ise memlekette monarşiyi savunan yok." dedi. Uras, Yeni Asya'ya verdiği mülakatta, "95. yılda hâlâ 12 Eylül Anayasası’nı değiştirememiş bir ülke olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünmüyorum. Kemalist rejim eleştirisi yapıp tekrar başa döndük" ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 20:27
Eski milletvekili Ufuk Uras: Kemalist rejimi eleştirip tekrar başa döndük

Eski milletvekili Ufuk Uras, Yeni Asya Gazetesi'nden Ülker Yılmaz Caba'nın sorularını cevapladı. 

Cumhuriyetin 95. yılında 95 yılın muhasebesinin yapılması gerektiğini belirten Uras, "Cumhuriyetin 95. yılındayız, bir 95 yıl muhasebesi yapmanın da tam zamanı." diye konuştu. "Kemalist rejim eleştirisi yapıp tekrar başa döndük" diyen Uras, "İhtiyacımız daha özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye. Oraya ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

'Tartışma cumhuriyetin sıfatlarıyla ilgili'

Röportajında, "Bir cumhuriyet histerisine kapılacak bir durum yok." değerlendirmesinde bulunan Uras, "Çünkü cumhuriyetin karşısı monarşi ise memlekette monarşiyi savunan yok. Tartışma cumhuriyetin sıfatlarıyla ilgili; Demokratik bir cumhuriyet mi? Sosyal bir cumhuriyet mi? Yoksa otoriter bir cumhuriyet mi olacak? 95. yılda hâlâ 12 Eylül Anayasası’nı değiştirememiş bir ülke olarak iyi bir sınav verdiğimizi düşünmüyorum." dedi.

'Çok kimlikli bir Türkiye hedefini gerçekleştirememişiz'

 “Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinin en yoğun olduğu ülkeler arasında. Ülkede bir adalet açlığı var” diyen Uras, "Cumhuriyeti kurduk, tamam iyi güzel, ama çok kültürlü, çok inançlı, çok kimlikli bir Türkiye hedefini gerçekleştirememişiz. Bu gerçekle karşı karşıyayız." dedi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 20:27
  1. Ufuk Uras
  2. Yeni Asya Gazetesi
  3. Ülker Yılmaz Caba

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