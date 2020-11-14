Eski Mali Cumhurbaşkanı Fatih’te uğurlandı
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure için cenaze töreni düzenlendi.
Fatih Camii’nde cuma namazı öncesi düzenlenen törende Toure’nin eşi ve kızları taziyeleri kabul etti. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sayın Toure, Türkiye’yle ilişkilere önem veren, ülkesinin kalkınmasına, demokrasinin gelişmesine katkı veren bir devlet adamıydı” dedi. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Toure’nin naaşı, uçakla Mali’ye uğurlandı.