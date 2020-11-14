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Gündem Eski Mali Cumhurbaşkanı Fatih’te uğurlandı
Gündem

Eski Mali Cumhurbaşkanı Fatih’te uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure için cenaze töreni düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:29:00 -
Eski Mali Cumhurbaşkanı Fatih’te uğurlandı

Fatih Camii’nde cuma namazı öncesi düzenlenen törende Toure’nin eşi ve kızları taziyeleri kabul etti. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Sayın Toure, Türkiye’yle ilişkilere önem veren, ülkesinin kalkınmasına, demokrasinin gelişmesine katkı veren bir devlet adamıydı” dedi. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Toure’nin naaşı, uçakla Mali’ye uğurlandı.

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