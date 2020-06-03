  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eski Lesotho Başbakanı'nın eşi, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:33:11 -
Eski Lesotho Başbakanı'nın eşi, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

ABUJA (AA) - Eski Lesotho Başbakanı Thomas Thabane'nin eşi Maesaiah Thabane, kocasının eski karısı Lipolelo Thabane'nin ölümüne ilişkin davada yeniden gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Maesaiah Thabane, bu sabah Lipolelo cinayeti suçlamasıyla gözaltına alarak mahkemeye sevk edildi.

Temyiz Mahkemesi, Maesaiah Thabane'ye tanınan kefalet hakkı prosedürünün doğru bir şekilde takip edilmediği gerekçesiyle kefaleti iptal etti.

Buna göre Maesaiah, tutuklu yargılanacak.

Maesaiah'ın kefalet başvurusu, 6 Haziran’da yeniden görüşülecek.

Başbakan Thomas Thabane'nin boşanma aşamasında olduğu eski eşi Lipolelo Thabane, 2017'de başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Başbakan'ın cinayetten bir süre sonra evlendiği Maesaiah, 5 Şubat'ta Lipolelo’yu öldürmekle suçlanmış ve gözaltına alınmıştı.

Daha sonra mahkemece tutuklanan Maesaiah, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı