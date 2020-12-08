Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu (2)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmalarına devam edilen tutuklu sanık İyidil, tutuksuz sanık Barutcu, sanık avukatları ile müdahil Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'nin avukatları katıldı. Tutuklu sanık Koçyiğit ile video konferans sistemiyle cezaevinden bağlantı kurulan duruşmada tanıklar dinlendi.

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, sanıklardan Abdullah Barutcu'yu 1995'ten beri tanıdığını anlatarak, "FETÖ ile bağlantısı olduğuna dair kanaatim yoktur." diye konuştu.

Emekli Tuğgeneral Rıza Çağatay Erdoğan da Barutçu ile aynı lojmanda kaldıklarını, darbe girişiminin ilk saatlerinde Barutçu'nun evine geldiğini, burada yaklaşık bir saat bekledikten sonra binanın bodrumuna geçtiklerini ve sabah saatlerine kadar burada kaldıklarını aktardı. Bu sürede Barutçu'ya sorumlu olduğu askeri birliklerden telefon gelmediğini aktaran Erdoğan, bodrumdaki küçük bir televizyondan gelişmeleri takip etmek istediklerini ancak yayın net olmadığı için yeteri düzeyde bilgi sahibi olamadıklarını ifade etti.

Emekli Tuğgeneral İzzet Çetingöz de görev gereği bir araya geldiklerini dile getirerek, "Abdullah Barutcu kendi görev ve sorumluluk alanında FETÖ ile mücadelede bizimle koordineli hareket etti." diye konuştu.

Müdahil Cumhurbaşkanlığının avukatı Serhat Pak'ın, "O gece Abdullah Barutcu'nun hiçbir yeri aramaması askeri teamüllere uygun mu?" sorusu üzerine Çetingöz, "Astlarını 'ne oldu' diye araması gerekirdi." yanıtını verdi.

Duruşmada eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in de arasında bulunduğu diğer bazı askerler de tanık sıfatıyla dinlendi.

- Savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı Cihat İpekçi, esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı, sanıklardan İyidil'in komutanlığını yaptığı birliğe saat 07.00'ye kadar gitmediğini, birliğini kurtarmak ve darbe girişiminde kullanılmasını engellemekte tereddüt ettiğini, darbe girişimi akamete uğratılana kadar darbe girişimi karşıtı emir vermediğini, girişime karşı faaliyette bulunabileceği EDOK karargahına gitmediğini kaydetti.

Sanıkların üçünün de işgal ettikleri askeri pozisyonların yüklediği yasal yükümlülük olan kalkışmanın engellenmesine yönelik sorumluluklarını yerine getirmediklerini ifade eden savcı, sanıkların, darbe girişiminin başlamasından sonraki hareketlerinin bütün olarak değerlendirildiğinde, eylemlerinin darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu bildirdi.

Savcı, bu sebeple sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapislerini, Barutcu'nun da hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. İyidil ve Koçyiğit'in tutukluluklarının devamını kararlaştıran mahkeme, davayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dava açtığı 6 sanıktan İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Sanıklardan Barutcu ile dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlarine hükmedilmişti.

Gerekçeli kararda, İyidil'in darbe girişiminden saatler önce Genelkurmay Başkanlığına giderek, Genelkurmay Çatı davasında mahkum olan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç ile görüştüğü, akşam saatlerinde birliğine gitmek yerine Ankara'da tankları sokağa çıkaran isimlerden Osman Ünlü ve Harbiyelileri Ankara'ya göndermeye çalışan Metin Akkaya ile telefon görüşmeleri yaptığı; Koçyiğit'in ise komutanlığını yaptığı birimden Türkiye genelindeki askeri birliklere sözde sıkıyönetim emirleri gönderildiği, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlamasına rağmen önceki emirlerin hükümsüz olduğuna dair girişimde bulunmadığı, kendisini arayan Mustafa Kaya'dan da kanunsuz emirlere uyulmasını istediği ifade edilmişti.

İstinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış ve beraatine hükmetmişti. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri hukuka uygun bulmuştu.

Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı. Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.

Daire, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatine hükmedilen Barutcu hakkındaki kararları da bozarken, eski tuğgeneral Yanıkoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Topçu ve Duman hakkındaki beraat kararlarını ise onamıştı.

(Bitti)