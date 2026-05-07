Daha diri olması için... Patates haşlarken yapılan bu hata tüm lezzeti bozuyor!
Patates haşlarken yapılan bu hata tüm lezzeti bozuyor...
Patates haşlarken yapılan bu hata tüm lezzeti bozuyor...
Patates haşlamak oldukça kolay gibi görünse de, uzmanlara göre en iyi sonucu almak için dikkat edilmesi gereken önemli detaylar bulunuyor. Özellikle patatesin kabuğunun haşlamadan önce mi yoksa sonra mı soyulması gerektiği uzun süredir tartışma konusu. İşte patates haşlamanın püf noktaları…
Patates, hem ana yemeklerin yanında hem de salata, püre ya da iç harç gibi tariflerde sıkça kullanılan en pratik besinlerden biri. Ancak birçok kişi patatesi haşlamadan önce soyup soymama konusunda kararsız kalıyor.
Uzmanlara göre patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlamak çoğu zaman daha doğru bir tercih oluyor. Bunun birkaç önemli nedeni bulunuyor.
Öncelikle patates kabuğu; lif, C vitamini ve mineral açısından oldukça zengin. Patates kabuğuyla birlikte haşlandığında bu besin değerleri suya karışmadan korunuyor.
Ayrıca kabuk, pişirme sırasında patatesin dağılmasını önleyerek daha diri kalmasını sağlıyor.
Patatesleri önceden soymak yerine haşladıktan sonra kabuklarını ayırmak aynı zamanda çok daha kolay hale geliyor. Peki hiç mi önceden soyulmamalı? Bazı durumlarda uzmanlar patateslerin haşlamadan önce soyulabileceğini belirtiyor.
Özellikle kabuğu çok kalın, sert ya da hasarlı olan patatesler yemeklere acı bir tat verebiliyor. Bu nedenle böyle durumlarda önceden soyma işlemi öneriliyor.
Ayrıca iç harç veya bazı püre tariflerinde daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek isteyenler, unlu yapıya sahip sarı patatesleri önceden soyup kullanabiliyor. Ancak bu yöntemin patates püresinin kıvamını biraz daha yumuşak hale getirebildiği belirtiliyor.
Uzmanların patates haşlama için önerdiği bazı püf noktaları ise şöyle: – Patatesleri kullanmadan önce akan su altında iyice yıkayın. – Haşlama işlemine mutlaka soğuk suyla başlayın. – Suyu en başta tuzlayın; bu yöntem patatesin daha lezzetli olmasını sağlar.
– Ortalama haşlama süresi 20-30 dakika arasında değişiyor. – Çatal kolayca içine giriyorsa patates pişmiş demektir. – Haşlandıktan sonra kabuklarını sıcakken soymak çok daha kolay oluyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23