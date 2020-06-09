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Aktüel

Eski kız arkadaşını darbeden zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:48:08 -
Eski kız arkadaşını darbeden zanlı gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Eski kız arkadaşını darbedip bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G'nin eski erkek arkadaşı Nazır İ'den (25) şiddet gördüğü şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- İkinci kez yakalandı

İki gün sonra bu kez sokakta C.G.'yi darbedip elinden ve boynundan bıçakla yaralanması olayına ilişkin şüpheli suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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