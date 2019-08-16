0553 313 94 23

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in mal varlığı donduruldu

Başsavcılık, polis operasyonuyla gözaltına alınan Atambayev'in dondurulan mal varlığı listesini açıkladı

16 Ağustos 2019 Cuma 15:50
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in mal varlığı donduruldu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da polisinin operasyonuyla 8 Ağustos'ta gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ülkedeki mal varlığının dondurulduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Atambayev'e ve ailesine ait olduğu belirlenen bankalar ile diğer şirketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki banka hesapları, mülk, menkul kıymetler ve hisselerinin tümünün bloke edildiği belirtildi.

Atambayev'e, eşine ve şirketlerine ait mal varlıklarının listesinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atambayev'e ait olduğu bilinen Kırgızavtomaş Üretim Tesisleri Anonim Şirketi, Aprel (Nisan) ve Kanal D televizyon kanalları, Aprel Vakfı, Ulusal Sürdürülebilir İnsani Gelişme Uzmanı Konseyi Derneği, Sağlık ve Uzun Ömür Tıp ve Eğitim Bilim Merkezi, Radyo ve Televizyon Tüzel Kişiler Birliği, Kırgızavtomaş Tüzel Kişiler Birliğine ait 25 bankadaki kasa mevcutlarının yanı sıra Atambayev'e ait 5 lüks otomobil, bir ev, bir yayla, 3 bağ, 4 arazi, Atambayev'in eşi Raisa Atambayeva'ya ait birer daire ve ev, 3 otomobil ile Kırgızavtomaş şirketine ait onlarca daire, mülk, araç, arazi, depo ve tesisleri donduruldu."

- Ne olmuştu?

Polis, Meclis tarafından 27 Haziran'da dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç kez davet etmişti.

İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümünün üçüncü davetine rağmen gelmeyen Atambayev'i, kolluk nezaretinde istenilen makama götürmek amacıyla 7 Ağustos'ta Koy-taş köyündeki evine operasyon düzenlenmişti.

Operasyon sırasındaki olaylarda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 6 güvenlik görevlisi Atambayev destekçilerince rehin alınmış, birçok özel harekatçı ve polisin de aralarında bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesince operasyonla gözaltına alınan Atambayev'in Milli Güvenlik Devlet Komitesi nezarethanesinde 26 Ağustos tarihine kadar tutulmasına karar verilmişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Atambayev'in "cinayet", "cinayete teşebbüs" ve "adam alıkoyma" suçlarından yargılanacağı belirtiliyor.

Atambayev, 2011-2017 döneminde Kırgızistan Cumhurbaşkanlığını yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:50
  1. Almazbek Atambayev
  2. Başsavcılık
  3. donduruldu
  4. mahkeme
  5. malvarlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melikgazi’de klasik araçlarla nostalji rüzgarı esecek
    1. Melikgazi’de klasik araçlarla nostalji..
    2. Memur zammında hükümetin teklifi..
    3. Başkan Dr Palancıoğlu:
    4. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    5. Namazda caminin tavanı çökünce..
    6. "Yeni bir siyaset anlayışını..
    7. Başkan Demir: “Otopark sorunu çözülene..
    8. New York’ta metro istasyonunda şüpheli..
    9. Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı..
    10. 17 Ağustos sergisi acı bilançoyu bir..
    11. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    12. Karaman’da namaz sırasında cami tavanı..
    13. Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı
    14. Trafikte tehlikeli anlar! Canlarını..
    15. Giresun’un Espiye ilçesinde yangın
    16. Manisa’dan Suriyeli miniklere mesir..
    17. Atambayev'in mal varlığı donduruldu
    18. Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını..
    19. Bursa Nilüfer İrfaniye’de yapılacak..
    20. Amerika kıtasında bu yıl 500'den fazla..
    21. Fenerbahçe’de Gazişehir Gaziantep..
    22. Bekçilik parkur fiziksel yeterlilik..
    23. Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
    24. “Alo çöp taksi” Ceyhanlıların..
    25. Trabzonspor Sturridge bombasını..
    26. Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki..
    27. İngiliz şarkıcı Anne Marie Antalya'da..
    28. Ünlü fotoğrafçılar Koramaz Vadisi için..
    29. Mersin’de yangın evi harabeye çevirdi
    30. Başkan Zeybek,AFJET Afyonspor..
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler