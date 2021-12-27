Eski kemer kılıflarınızı hazırlayın! Üç ekranlı katlanabilir kalın telefonlar geliyor

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 gibi telefonlar Samsung'un katlanabilir akıllı telefon yapma sanatında ustalaştığını gösteriyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre şirket, üç ekranlı katlanabilir akıllı telefon için patent alırken görüldü. Patent bilgilerine dayanarak cihazın Z şeklinde katlandığı düşünülüyor. Bu sayede tüm katlar kapatılsa bile en üstte bir ekran yer alacak.

Patent belgelerine göre şirket, iki farklı menteşe kullanacak. Biri Galaxy Z Fold 3'teki gibi içe doğru, diğeri ise Huawei Mate X'te gördüğümüz gibi dışa doğru katlanıyor.

Telefonun özellikleri

Samsung’un üçe katlanan akıllı telefon modeli hakkındaki sızıntılar ilk kez ortaya çıkmadı. Daha önce de bu konu hakkında çeşitli söylentiler yayılmıştı. Nisan ayında teknoloji devinin planlarını açıklayan üst düzey bir yönetici üçe katlanan telefonun sinyallerini vermişti. Ancak patent başvurusu, devre kartlarının konumundan ekrana gömülü parmak izi sensörüne kadar cihaz hakkında çok daha fazla bilgi sağlıyor.

Samsung’un üç ekranlı, üçe katlanabilen akıllı telefon modelinin üç lensli arka kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazın HDMI ve USB-C bağlantı noktaları da ortaya çıktı. Ancak geliştirilme aşamasındaki tasarımlar tanıtımdan önce değişebilir.

Samsung, katlanabilir telefonlar ve ekran kalemi gibi yeni teknolojiler geliştirmekten çekinmiyor. Bunun yanı sıra ekran altı kameralar gibi yeni teknolojileri benimseyen ilk üreticilerden biri olma eğiliminde.

Bu yeni üç ekranlı üçe katlanan telefonun 2022 yılının ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Ancak telefonun tasarımında ve teknik özelliklerinde ne gibi değişikliklerin olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.