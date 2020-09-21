Eski İzmir Ticaret Odası Başkanı Demirtaş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
İZMİR (AA) - Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren eski İzmir Ticaret Odası (İTO) ve eski İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Demirtaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu dönemdeki bazı işlemlerden dolayı yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
Savcılıktaki ifadesinin ardından Ekrem Demirtaş, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Demirtaş, buradaki ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.