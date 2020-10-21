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Gündem Eski İYİ Partili Tamer Akkal: FETÖ'cüleri aday gösterdiler
Gündem

Eski İYİ Partili Tamer Akkal: FETÖ'cüleri aday gösterdiler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın iddiaları sonrası İYİ Parti’deki FETÖ krizi alevlendi. İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, FETÖ'cülerin aday gösterildiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 00:20:00 -
Eski İYİ Partili Tamer Akkal: FETÖ'cüleri aday gösterdiler

Dün katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu belirten İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrası İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan çarpıcı FETÖ iddiası geldi.

İYİ Parti'yi kimler destekliyor?

Akkal, İYİ Parti'nin farklı güçler ve farklı şirketler tarafından desteklenen bir yapı olduğunu belirterek, FETÖ ile ilişkisi olan bazı kişilerin vekil adayı yapılmak istendiğini hatta yapıldığını söyledi.

Akkal, İYİ parti ile HDP arasında gizli bir ortaklık olduğunun da ortada olduğunu belirtti.

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