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Eski İYİ Partili isme FETÖ üyeliğinden hapis cezası!

Adana'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve 'terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan eski İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

22 Ocak 2019 Salı 16:11
Eski İYİ Partili isme FETÖ üyeliğinden hapis cezası!

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "hijyen evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde yakalanan ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bozdoğan'a, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sefa Bozdoğan ve avukatı katıldı.

Beraatini istedi

Sanık Bozdoğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sefa Bozdoğan'ı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:11
  1. Adana
  2. Sefa Bozdoğan
  3. İYİ Parti

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