Eski İtalya Başbakanı’ndan Fransa’ya suçlama: Kaddafi’yi hedef aldı, yolcu uçağını düşürdü!

İtalya'da iki dönem başbakanlık görevi yapan Amato, La Repubblica gazetesine verdiği röportajda Fransa'nın Libya'ya ait bir askeri jeti hedef alırken yanlışlıkla yolcu uçağını vurduğuna ikna olduğunu belirtti. Elinde kanıt olmadığını ifade eden eski başbakan, ayrıca İtalya'nın durumu Kaddafi'ye ihbar ettiğini ileri sürdü. Yugoslavya'daki bir toplantıdan Trablus'a dönen Libyalı lider askeri jete binmemişti.

"NATO HAZIRLANIYORDU"

NATO'nun birçok uçak hareket halindeyken bir füzenin fırlatıldığı ve Kaddafi'nin hedef olduğu bir tatbikat planladığını belirten Amato, "En inandırıcı versiyon, Amerikalılarla suç ortaklığı içinde olan ve 27 Haziran akşamı gökyüzünde bir savaşa katılan Fransız hava kuvvetlerinin sorumluluğudur." dedi. İtalyan havacılık tarihinde gizemi çözülmeyen kazalar arasında yer alan olay 27 Haziran 1980'de yaşanmış; Bolonya-Sicilya seferini yaparken Ustica adası yakınlarına düşen Itavia havayollarına ait uçaktaki 81 yolcu ve mürettebatın tamamı yaşamını yitirmişti. Daha sonra bulunan enkaz, uçağın bir füze tarafından vurulduğunu açığa çıkarmıştı.

"MACRON BU UTANCI ORTADAN KALDIRSIN"

Amato, füzeyi fırlatan uçağın tahminen Fransa'nın Korsika adasından havalandığını belirtti. İddiasının doğru ya da yanlış olduğuna dair Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ret ya da teyitte bulunmasını isteyen başbakan, şimdi 45 yaşında olan Macron'un olayın yaşandığı tarihlerde henüz 3 yaşında olduğuna dikkat çekti.. Amato "Macron gibi genç bir cumhurbaşkanının, yaşı itibariyle Ustica trajedisine yabancı olsa da, Fransa'nın üzerindeki bu utancı neden kaldırmak istemediğini kendime soruyorum." dedi. Bu utancı sadece iki şekilde ortadan kaldırabileceğini belirten 85 yaşındaki Amato "Ya bu tezin asılsız olduğunu göstererek ya da (tezin) temeli doğrulandıktan sonra, hükümeti adına İtalya'dan ve kurbanların ailelerinden en derin özürlerini sunarak." şeklinde konuştu.

MELONİ: DİKKATE DEĞER

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eski mevkidaşının sözlerinin "dikkate değer" olduğunu ve Amato'nun elinde bu iddialarını destekleyecek somut kanıtlar bulunması halinde hükümetinin ileri soruşturma yürütebileceğini belirtti. Fransa'nın Ustica kazasıyla ilgili iddialar yeni değil. Kaza döneminde başbakan olarak görev yapan eski İtalyan Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga, 2008 yılında verdiği bir televizyon röportajında Libyalı askeri bir jeti hedef alan Fransız füzesinden bahsetmiş ve İtalyan gizli servisinin askeri kanadının Kaddafi'yi uyardığını ifade etmişti. (Kaynak: Euronews Türkçe)

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