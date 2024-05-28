Eski istihbaratçıdan Türkiye'yi sarsan iddia! Bu çok kritik bir bilgi! Hayırlara vesile olur inşallah

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in görevde kalması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Ankara Emniyeti'nde oluşturulmak istenen kaos, kargaşa ve bazı bakanlara ve milletvekillerine kurulmak istenen kumpas iddiaları ile ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulunan eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu ise "Cumhurbaşkanı'nın kuklayı da kuklacıyı da bildiğini açıklaması Engin Dinç'in görevde kalmasını sağladı" dedi. Orakoğlu, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"20 Mayıs 2024 tarihli köşe yazımda Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’ten emeklilik dilekçesi istenildiğini yazmıştım. Engin Dinç’in ise görevine devam etmek istediğine yönelik talebinin kabul edildiği iddiasının şüphesiz devlet bürokrasisinde çok az rastlanan bir duruma işaret etmesi nedeniyle beklemede kalıp bu konuyu bilahare yazmayı da hedeflemiştim. Ankara Emniyetinde yaratılmak istenen kaos, kargaşa ve bazı bakanlarımıza ve milletvekillerine kurulmak istenen kumpas iddiaları ile ilgili olarak TVNET’te bazı değerlendirmelerde bulundum. İl Emniyet Müdürlerinin emrindeki öncelikle rütbeli personel başta olmak üzere tüm personelin sıralı amirler tarafından denetlenmesi ve kontrol altında tutulması zorunluluğunu dile getirerek 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde İstanbul’da Emniyet Müdürü H.Ç’nın darbe teşebbüsü başladığı sabahın erken saatlerinden darbenin önlendiği geç saatlere kadar görevine gelmediği, darbe önlendikten sonra göreve gelmesi sonrasında açığa alındığına dikkat çekmiştim. FETÖ’cü emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin aylarca yaptıkları darbe toplantılarından haberi olup olmadığı sorgulanmış, kısaca zor günler yaşamış, kısa bir süre cezaevine kalarak emekli olmuş veya edilmişti. Ancak Ankara Emniyet Müdürlüğünde yaşanan kumpas ve kargaşanın arkasında Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün Ankara Emniyet Müdürü üzerinden Cumhur İttifakı’nı, bakanları hedef alması aslında Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’i etkisiz kılma operasyonu muydu? Konunun bir mafya örgütü üzerinden birkaç polis müdürünün işgüzarlığından çok öte olduğu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’ndaki konuşmasından anlaşılıyordu. Erdoğan grupta bu konuları değerlendirirken az ve öz konuştu. Ama öyle bir cümlesi vardı ki... Erdoğan’ın her şeyi arka planı ile bildiğini açık ediyordu. Cumhurbaşkanı “Kuklayı da kuklacıyı da senaryoyu kimlerin yazdığını da çok iyi biliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’deki polis müdürlerinin büyük bir kısmını tanıdığı gibi Engin Dinç’i de iyi tanıyordu. Engin Dinç sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü görevlerinden Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

AYHAN BORA KAPLAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ AK PARTİ’YE OPERASYON ÇEKMEYE ÇALIŞTI! GİZLİ TANIK OPERASYONCU(!) ORGANİZE ŞUBENİN YAKALAMA, GÖZALTINA VE İFADE ALMA İŞLEMLERİ MEVZUATA UYGUN!

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından firari gizli tanık Serdar Sertçelik ile yapılan telefon görüşmeleri ve elektronik kelepçeyle Sertçelik’in kaçmasının ortaya çıkmasıyla ilgili yürütülen idari soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerinin hazırladığı 84 sayfalık soruşturma raporuna göre Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında darbe iddialarını destekleyecek bulgulara ulaşılamadı. Emniyet ve yargı gözetimindeki gizli tanık Sedat Sertçelik, yurt dışına kaçtıktan sonra emniyetin AK Parti’de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

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İçişleri Bakanlığı’nın müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturmalarda “Gizli tanık Serdar Sertçelik’in Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili yürütülen soruşturma sürecinde baskı ve tehditle şahsın gizli tanık yapıldığı, usule aykırı olarak ifadesinin alındığı ve ifadesinde yönlendirilmeye çalışıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştiği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verilmişti. Polis şeflerinin darbe amacıyla cunta oluşturma suçunu düzenleyen TCK 316. maddeden tutuklanmadığına dikkat çekiliyor. Gelinen noktada polis şeflerinin mafyayı kullanarak AK Parti’ye yönelik bir darbe girişiminde bulunduğu iddiası savcılık ve müfettişlerin yaptığı soruşturma sonucunda tespit edilemedi. Ancak mafyanın Cumhur İttifakı üzerinden Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’i görevden aldırma amaçlı operasyonunun arka planını Cumhurbaşkanımız biliyor. Ben de az çok tahmin ediyorum ama şimdilik kesin bir bilgiye ulaşamadığım için böylesine kritik bir bilgiyi paylaşamıyorum. Hayırlara vesile olur inşallah!"