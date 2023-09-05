Eski istihbaratçıdan olay yazı! Rüşvet alan gazeteciler kimler?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, rüşvet aldığını bildiğini iddia ederek suçladığı gazetecilerle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Aynı zamanda eski istihbaratçı olan Orakoğlu, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu’nun bu kez hedefinde nerelerden ne kadar para aldığını bildiği gazeteciler vardı. Şüphesiz illegal ilişkilerden bahsediyordu. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı, yetkili ağızlardan ortaya atılan iddiaların çok vahim olduğunu belirtti. Sarı, para karşılığında yapılan bu faaliyetlerin suç teşkil ettiğini sözlerine ekleyerek, “Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde basın savcılarının mutlaka harekete geçmesi gerekir. İddialarda adı geçen isimlerin de mal varlıkları araştırılmalı” dedi. Ancak bu kez Kılıçdaroğlu bazı gazetecileri isim vererek rüşvet iddiaları ile suçlarken bildiğini söylediği diğer gazeteciler için bildik bir strateji ile suskunluğunu korudu. Kılıçdaroğlu ya hakikaten bazı gazeteciler hakkında bu konuda bilgi sahibiydi isimleri açıklamayarak bu gazetecileri kontrol altında tutmaya çalışıyordu, ya da blöf yapıyordu? Gerçeklerin zamanla ortaya çıkması bilinen bir durum! Ancak bizim burada üstünde duracağımız konu Kılıçdaroğlu’nun açıkça rüşvet aldığını iddia ederek suçladığı gazeteciler hakkında olacak.

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİMLER BİRBİRİNE GİRDİLER

Kılıçdaroğlu’nun açıkça isim vererek, “ODATV’nin geliri nereden, onu sorun?” dediği internet sitesi ODATV’nin İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, “37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim” dedi. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Soner Yalçın arasında da para iddiaları nedeniyle tartışma çıktı. Pehlivan, “ODATV’nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner Bey açıklasın” derken, Yalçın ise, “ODATV’nin para aldığını ispat etmek, iddiayı yapanların kendi aldıklarını örtme çabasıdır” ifadelerini kullandı. Bu açıklama Soner Yalçın’ın Oda TV’de para alındığına yönelik örtülü bir itirafı sanırım. Gazeteci Uğur Dündar da para iddiaları sonrası, “Aldı deyip de kanıtlayamayan müfteridir, alçaktır, şerefsizdir” paylaşımında bulundu.

BARIŞ PEHLİVAN: ODATV’NİN KİMLERDEN PARA ALDIĞINI İLK OLARAK SONER YALÇIN AÇIKLASIN

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu’nun açıkça isim vererek “ODA’TV’nin geliri nereden, ona sorun” dediği internet sitesi imtiyaz sahibi Soner Yalçın’a para konusunda bir iddia ile suçlama da 2007-2021 yılları arasında ODA TV’nin genel yayın yönetmeliğini yapan Barış Pehlivan’dan geldi: “Öncelikle Soner Yalçın’a selamımı söyleyin. Oda TV’nin kimlerden ne para aldığını Soner Bey açıklasın. Eğer haberde benim ismime de yer verecekseniz, bu söylemimle yer verin yoksa söylemime yer vermeyip ismimi geçirdiğiniz takdirde açıklamamı yazmadığınızı sosyal medyadan paylaşacağım. Yanıt vermeyi bile zül saydığım bir konuya dair sadece okurlarıma açıklama: Gazeteciliğimin 20. yılındayım. Bu süreçte bırakın bir siyasi partiyi, çalıştığım kurumlar dışında hiçbir yerden maaş / para almadım. Zira kalemini parayla satanlardan olmadım hiç. Kaldı ki hakkımda açılan gazetecilik soruşturmalarından dolayı MASAK düzenli olarak tüm hesaplarımı kontrol ediyor zaten, aksi olsaydı başıma gelebilecekler malum… Acı olan şu ki, 14 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptığım Odatv’nin geldiği nokta. 14 yıl gerçekleri duyurmak için büyüttüğümüz, uğruna ağır bedeller ödediğimiz bir haber sitesini, kişisel zenginliklerinin ve korkularının esiri haline getirdiler.”

SONER YALÇIN KILIÇDAROĞLU VE ESKİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN’IN KENDİSİNİ SUÇLADIĞI İDDİALARINA NE CEVAP VERİYOR. BU KONUDA YARGIYA DAVA AÇTI MI?

Soner Yalçın Kılıçdaroğlu ve Barış Pehlivan’ın kendisi hakkındaki suçlayıcı iddialarına verdiği cevapta Kılıçdaroğlu için “37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim’’ dedi. Barış Pehlivan için “ODATV’nin para aldığını ispat etmek, iddiayı yapanların kendi aldıklarını örtme çabasıdır” cevapları ile yetinecek mi? Yoksa iddia ettiği gibi suçsuz olduğunu ispat için hodri meydan diyerek dava açacak mı? Barış Pehlivan’a gelince öncelikle Soner Yalçın’a selam söyleyerek “Oda TV’nin kimlerden para aldığını Soner Yalçın açıklasın” diye bekleyecek mi? Yoksa Soner Yalçın’ın “ODATV’nin para aldığını ispat etmek, iddiayı yapanların kendi aldıklarını örtme çabasıdır” savunmasını doğru kabul edip ODA TV’nin kimlerden para aldığını şu cümlelerle bildiğine işaret etmesine rağmen “14 yıl gerçekleri duyurmak için büyüttüğümüz, uğruna ağır bedeller ödediğimiz bir haber sitesini, kişisel zenginliklerinin ve korkularının esiri haline getirdiler.” açıklamasını göz ardı ederek savunduğunu açıkladığı doğruları inkar mı edecek? Bekleyip göreceğiz İnşallah’’ (…)”

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