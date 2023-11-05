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Dünya Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten tarihi itiraf
Dünya

Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten tarihi itiraf

Yeniakit Publisher
2023-11-05 07:33:00 -
Eski İsrail Başbakanı Bennett'ten tarihi itiraf

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtti.

Bennett, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin uluslararası arenada durumunun iyi olmadığını dile getirdi.

"Artık dünya kamuoyu bizimle değil." ifadesini kullanan Bennett, TikTok platformunda, Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu vurguladı.

Bennett, İsrail hükümetine destek amacıyla New York ve Washington'da temaslarda bulunacağını bildirdi.

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