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Dünya Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin neden düştüğü açıklandı
Dünya

Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin neden düştüğü açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 21:12:00 -
Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin neden düştüğü açıklandı

Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin nihai rapor ortaya çıktı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin nihai rapor açıkladı.

Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüştü.

Kazada Reisi ile birlikte uçakta bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve sekiz yetkili de yaşamını yitirmişti.

ZORLU HAVA KOŞULLARI

İran devlet medyasının bildirdiğine göre Reisi ve beraberindekilerin bulunduğu uçak, zorlu hava koşulları nedeniyle düştü.

MERMİ TESPİT EDİLMEDİ

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirdi.

Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmemişti.

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