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Eski İl Emniyet Müdürü'ne FETÖ şoku!

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, gözaltına alındı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:27
Eski İl Emniyet Müdürü'ne FETÖ şoku!

Kocaeli ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında eski Kocaeli İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in de olduğu 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ele geçirilen bir micro SD kart üzerinde yapılan dijital veri incelemelerinde, örgüt mensubu olan emniyet personelinin kodlandığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde olduğu değerlendirilen ve bakanlık onayıyla kamu görevinden uzaklaştırılan 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ESKİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ'DE GÖZALTINDA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:27
  1. Samsun
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. HABERLER

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